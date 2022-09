In wenigen Tagen geht es im Passailer Zentrum wieder rund. Grund ist der Passailer Volkslauf, der am 24. September wieder hunderte Sportlerinnen und Sportler auf den Hauptplatz zieht - und das bereits zum 36. Mal. "Der Volkslauf ist schon ein Fixpunkt im Passailer Veranstaltungkalender", erzählt Veranstalter und Obmann des Running und Triathlon Verein (RTT) Passail Ali Möstl. Heuer stellt der Lauf das Finale vom Weizer Bezirkslaufcup dar. Erwartet werden rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gestartet werden kann in insgesamt neun Bewerben.