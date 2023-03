Einen bunten Strauß an musikalischen Werken präsentiert der Musikverein am kommenden Samstag, 18. März um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Ratten. Anlass bietet das traditionelle Frühjahrskonzert, bei dem rund 40 Musikerinnen und Musiker aufspielen werden. Mit dabei sind Klassiker wie "Jetzt geht´s los" von Franz Lehar oder "Stürmisch in Lieb und Tanz" von Johann Strauss, mit Werken von Giorgio Moroder oder ABBA werden aber auch moderne Leckerbissen serviert.