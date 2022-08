Rund acht Kisten voll mit gespendeten Lebensmitteln und Hygieneartikeln kamen bei der diesjährigen Spendenaktion in den Sparkkassenfilialen der Oststeiermark zusammen. Die Sammlung im Rahmen der CSR Engagement-Tage lief vier Wochen lang. Manfred Plank, Regionalleiter der Sparkassen Oststeiermark und Marco Klammler, Filialleiter der Sparkasse Weiz übergaben in der Sparkasse Gleisdorf nun die gesammelten Spenden an die Caritas.