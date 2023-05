In Gleisdorf wird diesen Freitag geshoppt - und das bis in die späten Abendstunden: Mehr als 50 Betriebe laden am 12. Mai zur Langen Einkaufsnacht. Von 18 bis 22 Uhr warten diverse Aktionen und Angebote sowie ein buntes Rahmenprogramm. Mit dabei: Straßenkünstler, Dance Acts, Fotobox, mobiler Modenschau und viele kulinarische und musikalische Schmankerl. Etwa am Sparkassenplatz, wo Johannes Rubey und Paulo Portella aufspielen wird, in der Bürgergasse ist das Musikduo Zwasam, in der Weizer Straße Sebastian Meissl und im GEZ das Radio „passt schon“ zu hören.