„Dieses Buch hat mich fünf Kilo gekostet“, sagt Backprofi Christian Ofner und lacht. Wir erwischen den Backprofi gerade bei seinem Work-Out im Fitnesscenter in Gleisdorf. Seit zwei Wochen ist sein neues Buch "Weihnachten mit dem Backprofi“ erst am Markt und führt bereits die Bestsellerlliste bei Morawa an.