„Durch dieses Buch hab ich fünf Kilo zugenommen“, sagt Backprofi Christian Ofner und lacht. Gerade versucht er diese Kilos wieder abzutrainieren - beim Work-Out im Fitnesscenter in Gleisdorf. Seit zwei Wochen ist sein neues Buch "Weihnachten mit dem Backprofi“ erst am Markt und führt bereits die Bestsellerlliste bei Morawa an.