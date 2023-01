Wie läuft das eigentlich mit dem Papamonat, was muss ich zum Mutterschutz, zur Elternkarenz oder zur Elternteilzeit wissen und wie hoch ist das Kinderbetreuungsgeld? Diesen Fragen und noch mehr rund um das Thema Elternsein und -werden widmet sich das Infofrühstück der Arbeiterkammer Steiermark. Am Donnerstag, 2. Februar wird ab 9.30 Uhr in der Arbeiterkammer Weiz gefrühstückt. Eingeladen sind Eltern und solche, die es werden.