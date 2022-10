Die Drive-In-PCR-Test-Station des Roten Kreuzes in Gleisdorf ist übersiedelt. Den Sommer über war diese ja am Parkplatz in der Johann-Josef-Fux-Gasse angesiedelt, nachdem das Wellenbad Gleisdorf seine Pforten wieder geschlossen hat, ist die Teststation seit 24. Oktober wieder am Parkplatz des Wellenbades in der Feldgasse 27 zu finden. "Der Parkplatz in der Johann-Josef-Fux-Gasse wird wieder für den Schulbetrieb benötigt", erklärt Bürgermeister Christoph Stark.