Gleich zweimal ist das Schauspieler-Ehepaar Otto und Gabriele Köhlmeier diese Woche im Bezirk Weiz vertreten. Als "Alter Revoluzzer" gibt Otto Köhlmeier sein neues Programm am Freitag, 14. Oktober um 19 Uhr in der Kulturhalle Gasen zum besten. Dabei erzählt er in unterhaltsamer Form, aus seinem bewegten Leben. Er berichtet von seiner kirchlich geprägten Kindheit als Ministrant und Vorbeter in Vorarlberg, seinem Ausbruch im „Revolutionsjahr“ 1968 aus der Enge des „Ländle“-Lebens, seinem Wandel vom braven Kirchgänger zum linken Demonstranten, seinem Leben in der Kommune und seinem Wirken als Theatermacher und Bühnenrebell.