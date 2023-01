Viel Rhythmus und "goldene Stimmen" versprechen die "Golden Voices of Gospel" (ein Gospelchor aus den USA) bei ihrem Konzert im Garten der Generationen in Weiz am Freitag, 13. Jänner. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zwar sind es Kirchenlieder, wie sie in den Gottesdiensten der "Black Churches" in den USA und der Karibik gesungen werden, doch die teils melancholischen, teils temperamentvollen Gospels gehen unter die Haut und laden zum mitsingen und mitklatschen ein.