Und schon wieder ein neues Geschäft für die Weizer Innenstadt. Erst kürzlich eröffnete "Das Innenhof" - eine Vinothek, eine Prosciutteria und ein Café in einem - in der Lederergasse. Seit vergangenen Mittwoch gibt es in derselben Straße mit "Twinny" auch ein Geschäft mit italienischer Mode - direkt gegenüber vom Café "La Vita"; der Laden beheimatete zuvor den "Tally Weijl".