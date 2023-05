Es geht wieder rund in Gnies (Gemeinde Sinabelkirchen)! Dort wird am kommenden Sonntag (28. Mai) von der Freiwilligen Feuerwehr, unter Kommandant Albert Winter wieder zum traditionellen "Pfingstsunnti in Gnias" geladen. Gestartet wird mit der Heiligen Messe um 10 Uhr beim "Dom zu Gnies" (Kirche St. Oswald). Beim Frühschoppen unterhält im Anschluss die Gruppe "Stubalmblech".