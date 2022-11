„Nicht wegschauen, nicht weghören“– so lautete die zentrale Botschaft der SPÖ-Frauen Oststeiermark. Anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte waren sie in der Oststeiermark unterwegs, um auf die Problematik „Gewalt gegen Kinder“ aufmerksam zu machen. Dazu wurden kleine, „starke“ Plüsch-Löwen, mit Rat auf Draht-Anhängern verteilt. In persönlichen Gesprächen konnten sich Passantinnen und Passanten informieren und beraten lassen.