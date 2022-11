Jubelstimmung bei der Firma KWB in St. Margarethen an der Raab: Beim diesjährigen "Market Quality Award", den das Markt Institut jährlich an die Top-Steirischen-Arbeitgeber vergibt, schnitt das St. Margarethner-Unternehmen als Zweitbester in der Kategorie "ökologischer Beitrag" ab.