Nach zweijähriger Pause zeigt der Fotoclub Birkfeld um Obmann Walter Hausleitner wieder seine Bilder - diesmal im neuen Ambiente. Waren die Bilder in der Vergangenheit immer in der Raiffeisenbank zu sehen, fand die Vernissage heuer erstmals im Kaffeewirtshaus Schlagers am Birkfelder Hauptplatz statt.