104 Teams ritterten beim Volleyballturnier der HTL Weiz in der Sporthalle des Bundesschulzentrums um den Sieg. Zum 39. Mal fand das traditionelle Turnier in der Woche vor Weihnachten statt. Schülerinnen und Schüler aller höheren Weizer Schulen sowie dem BORG Birkfeld und der MS1 Weiz waren mit von der sportlichen Partie. "Wir sind sehr froh, dass wir das Turnier nach den Coronaeinschränkungen wieder wie gewohnt durchführen konnten“, freut sich Hauptorganisator Horst Schlemmer. Der Teilnehmerrekord von 2019 (damals waren 102 Teams am Start) konnte heuer sogar übertroffen werden.