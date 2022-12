"Spenden statt schenken" – diesem Gedanken folgend verzichtet das Laßnitztaler Unternehmen ITEC bereits das siebte Jahr in Folge auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kundinnen und Kunden. Stattdessen wird gespendet. Heuer waren es 3000 Euro an den LEBI-Laden in Gleisdorf. Dort werden überschüssige Lebensmittel oder Produkte, die kurz vor dem Ablauen stehen, zu günstigen Preisen angeboten.