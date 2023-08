Der Ausbau von Nah- und Färmwärme soll in der Steiermark gefördert werden. In ihrer Sommersitzung hat die Landesregierung darum Förderungen im Ausmaß von 4,2 Millionen Euro für 24 weiteren Nah- und Fernwärmenetzen in der Steiermark beschlossen. Davon fließen 618.000 Euro in den Bezirk Weiz. Das Land unterstützt hier die "Nahwärme Hestia St. Margarethen" (21.000 Euro), die Biomasse Mortantsch reg. Gen.mbH (365.000 Euro) und die „nah Wärme St. Ruprecht GmbH“ (231.800 Euro).