Der erste Maturaball der Saison findet am morgigen Samstag (7. Oktober) in der Peter Rosegger-Halle in Birkfeld statt. Die Maturantinnen und Maturanten des Borg Birkfeld laden unter dem Motto "Lost in the Woods - 4 Jahre verwirrt" Freunde und Familie ein, um das letzte Schuljahr ordentlich zu feiern. Einlass ist um 18.30 Uhr, die Polonaise startet um 20.30 Uhr.