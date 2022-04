Frischen Wind bringt der neu gewählte Obmann Marcel Spreitzhofer in den Musikverein St. Kathrein am Offenegg. Nach 30 Jahren hatte Johann Pessl sein Amt als Obmann zurückgelegt und im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung an seinen Nachfolger Marcel Spreitzhofer übergeben. Wesentliche Meilensteine unter seiner Obmannschaft waren der Bau des Musikheims und das musikalische Jugendprojekt "JUMP", das er mitinitiiert hat.