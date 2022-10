Der Relax Guide – der größte Wellnesshotelführer weltweit - hat wieder die besten Wellnesshotels Österreichs gekürt. Insgesamt 1131 Hotels wurden getestet, 23 Prozent wurde mindesten mit einer Lilie ausgezeichnet. Das Dorfhotel Fasching in Fischbach holte sich gleich vier florale Auszeichnungen und gehört damit zu den Top zwei Wellnesshotel in der Steiermark und zu den Top 10 in Österreich. "Es handelt sich um einen schmucken Familienbetrieb, in dem nicht weniger als acht Familienmitglieder aus ganzer Seele mitarbeiten" - so ein Ausschnitt in der Bewertung des Relax Guide 2023.