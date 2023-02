„Ein Drittel der Frühlingsknotenblumen sind schon aufgeblüht“, sagt Franz Schlögl von der Berg- und Naturwacht Ortsstelle Weiz. Er meint die Blumen am bekannten "Schneeglöckerlplatz" in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab (Ortsteil Etzersdorf, entlang der L 361). Auf einer Fläche von 3,5 Hektar sind zu dieser Jahreszeit tausende Frühlingsknotenblumen zu bestaunen.