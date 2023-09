In Hartberg und Birkfeld wurde bereits gedatet. Heuer wird erstmals im Kulmland nach potentiellen Lehrlingen gefischt. Am 20. Oktober geht in der Oststeierhalle in Pischelsdorf nämlich von 9 bis 13 Uhr das Lehrlings-Speed-Dating über die Bühne. Bis dato haben sich 15 Unternehmen und sieben Schulen mit rund 200 Schülerinnen und Schülern aus der Region Oststeiermark angemeldet. Bei der Veranstaltung werden zwischen 150 und 200 Lehrstellen angeboten.