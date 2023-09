Großbrand, Menschenrettung und Schadstoffeinatz - so lautete die Alarmierung bei der groß angelegten Übung am Areal der Firma Wollsdorfleder bei St. Ruprecht an der Raab. 123 Feuerwehrleute des Abschnittes Gleisdorf sowie zehn Rettungssanitäter probten dort den Ernstfall.