48 neue OASIS-Wohnungen hat die Strobl Bau-Holzbau GmbH vor kurzem in der Marburgerstraße in Weiz offiziell an ihre Besitzerinnen und Besitzer übergeben. Das Besondere: statt eines Zweitparkplatzes pro Wohnung steht den Bewohnerinnen und Bewohnern ein eigenes Elektro-Pool-Auto zur Verfügung.