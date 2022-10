Am 20. Oktober eröffnete am Gleisdorfer Hauptplatz die neue Martin-Auer-Filiale in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei Waitzl. Das Team rund um Geschäftsführer Martin Auer versorgt die Gäste ab sofort mit Gebäck, Kaffee, Snacks und Süßspeisen. Haus-Eigentümer ist Friedrich Sperl, der neben seiner Tätigkeit als Steuerberater auch für die SPÖ im Gleisdorfer Gemeinderat tätig war.