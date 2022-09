Am 30. September wird mit dem an die Omikron-Variante BA 4/5 angepassten Impfstoff von BionTech/Pfizer auch der dritte durch die europäische Arzneimittel-Agentur zugelassene Variantenimpfstoff in der Steiermark erhältlich sein. "Seit 20. September werden bereits die angepassten Impfstoffe (Wildtyp 1) von Pfizer und Moderna verimpft, jetzt kommt der bivalente Impfstoff für den Wildtyp BA 4/5 hinzu", heißt es dazu von Klaus Vander von der KAGES. Die Impftraßen in Weiz (Florianigasse 5) und Gleisdorf (Rathausplatz 6a) sind dienstags und donnerstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.