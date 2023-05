Am kommenden Samstag findet in Weiz wieder der "fetzig. Food & Design Markt" statt. Über 25 Austellerinnen und Austeller zieht es dann wieder in den Garten der Generationen nach Krottendorf. Ausgestellt wird hier regionale Handwerkskunst in den Bereichen Fashion, Fotografie und Kunst. Mit dabei sind etwa: Dominika Köck vom "Atelier domik", Michael Kristoferitsch mit seinem "Brunpht Gin", TikTokerin Mariana Zinner mit ihrem "Bubble Tea" oder "der Kartograph" David Kraxner.