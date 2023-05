9,7 Prozent betrug die Inflationsrate in Österreich im April. "Damit belegt Österreich leider einen Spitzenplatz in Europa", erklärt Johannes Kopp, Vorsitzenderstellvertreter des Österreichische Gewerkschaftsbundes (ÖGB) Oststeiermark. Der ÖGB fordert wirksame Maßnahmen gegen den Kaufkraftverlust und setzt eine Woche lang in der Steiermark Aktionen.