Besondere musikalische "Herbstcocktails" servierte Ursula Bregar mit ihrem Streichensemble "Stringendo" am vergangenen Sonntag in der Roseggerhalle in Birkfeld. Mit einem bunten Potpourri an Werken – größtenteils von Komponisten des 19. Jahrhunderts – nahmen Bregar und ihr Ensemble das Publikum mit zu einer Reise rund um die Erde.