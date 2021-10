Viele Gäste kamen zur "Noch in Trocht" in Passail, lustig ging es her. Einige Gäste wurden dabei wohl übermütig und verräumten einige Absperrungs-Poller in der ganzen Gemeinde. Und dann noch nahm jemand ein E der Hallenbeschriftung mit.

"Raabursprunghall", so heißt derzeit die große Veranstaltungshalle in Passail - zumindest so lange, bis das E, das über Nacht verschwunden ist, wieder aufgetaucht oder ersetzt worden ist. Dort, wo das E am Ende der Beschriftung an der Außenmauer der Halle hing, sind derzeit nur noch die Befestigungsschrauben zu sehen. "Da muss jemand ganz schön dran gerissen haben, weil so leicht bringt man sie nicht herunter", sagt Claudia Schinnerl von der Gemeinde Passail.