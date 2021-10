Die Aktion "Weiz packt's an" geht Mitte Oktober mit einer Neuauflage in die zweite Runde. Diesmal in Kooperation mit der Einkaufsstadt Weiz.

Alexandra Neuhold, Bürgermeister Erwin Eggenreich, Ronald Bleykolm (Obmann der Einkaufsstadt Weiz) und Patrick König © Julia Kammerer

Mit 15. Oktober startet die Aktion "Weiz packt's an 2.0" und geht in die nächste Runde. Diesmal in Kooperation mit dem "Superbonuspass" der Weizer Einkaufsstadt. Rechnungen von teilnehmenden Betrieben werden gemeinsam mit einem ausgefüllten Flyer in einer Box gesammelt.