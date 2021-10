Gasen 18-Jähriger mit Motorrad schwer gestürzt

Facebook

In Gasen (Bezirk Weiz) ist am Montag gegen 17 Uhr ein 18-Jähriger am Motorrad zu Sturz gekommen. Der Teenager aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war auf der L104 von Birkfeld kommend in Richtung Gasen unterwegs.

Überhöhte Geschwindigkeit war wohl der Grund, warum er auf den linken Fahrbahnrand kam und sein Motorrad nach rechts verriss: Der 18-Jährige "kam von der Fahrbahn ab, streifte nach rund 50 Metern einen Straßenleitpflock und stürzte", so die Polizei.

Der Notarzthubschrauber C16 wurde angefordert und flog den Schwerverletzten nach Graz auf die LKH-Uniklinik.