Gangster-Rap in Weiz: Bande drohte das Opfer zu erschießen, man raubte ihm Bargeld.

Die Angeklagten müssen sich im großen Schwurgerichtssaal verantworten. © Penz

Hintergrund des Prozesses, der am Donnerstag in Graz über die Bühne geht, ist ein Raubüberfall, der im August 2020 verübt worden war: Fünf junge Männer hatten damals einen 17-Jährigen unter dem Vorwand, ein Musikvideo drehen zu wollen, in einen Hinterhalt gelockt. Angeklagt sind die Jugendlichen wegen schweren Raubs (teilweise als Bestimmungstäter). Vor Richterin Kornelia Philipp zeigten sich alle geständig. "Ja, zu 100 Prozent", sagte etwa der Erstangeklagte. "Ich habe mit dem Zweitangeklagten den Tatplan ausgeheckt. Und den Dritten und Vierten habe ich zur Tat bestimmt. Und der Fünfte war nur der Chauffeur." Mit dem Urteil wird für den Nachmittag gerechnet.