50 der 130 betreuten Kinder in St. Ruprechter Kindergarten sind gestern gekommen. In der MS Gleisdorf waren es kaum zehn Prozent.

40 von 210 Kindern waren gestern in der Volksschule Weizberg © Peter Dohr

Am Montag war große Aufregung an der Volksschule Weizberg. „Die Kinder waren extrem aufgedreht, es ist zugegangen...!“, sagt Direktorin Karin Traussnig-Stacherl. Gestern dagegen war es still an der Schule. Es waren ja auch nur 40 der 210 Kinder da, die ansonsten das Schulhaus beleben.