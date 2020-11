Facebook

© Harald Hofer

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 86-jährige Frau aus der Gemeinde Ilztal am Donnerstag: Gegen 10 Uhr am Vormittag stürzte sie über die Kellerstiege in ihrem Wohnhaus und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Der 26-jährige Enkelsohn, der im selben Haus lebt, fand seine Großmutter schwer verletzt vor und verständigte die Rettungskräfte. Die 86-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz eingeliefert.