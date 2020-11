Facebook

Der Verletzte wurde von den Rettungskräften ins LKH Weiz gebracht © Sujet/Jonas Pregartner

Am Mittwoch zerteilte ein 40-jähriger Ungar gegen 7 Uhr Früh in einem Schlachtbetrieb in Weiz Knochen mit einer Bandsäge. Dabei verfing sich eine Sehne an einem der Knochen in der Säge, wodurch die linke Hand des Arbeiters in das laufende Sägeblatt gezogen wurde. Obwohl er die vorgeschriebenen Schnittschutzhandschuhe getragen hatte, zog sich der 40-Jährige dadurch eine schwere Schnittverletzung zu.