Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf einer Baustelle in Gersdorf an der Feistritz passierte der Unfall © FF Gersdorf

Am Dienstag kam es bei Bauarbeiten an einem Siedlungsbau in Gersdorf an der Feistritz zu einem schweren Arbeitsunfall. Auf dem in Bau befindlichen Dachstuhl hantierte ein Arbeiter mit einer Nagelpistole, als sich ein Schuss löste und den Arbeiter am rechten Oberschenkel traf. Nach eigenen Angaben war er davor gestolpert - so die Meldung der Polizei - und schoss sich den acht Zentimeter langen Nagel selbst in das Bein.