Symbolbild © AP

Zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen sind vergangene Woche am Donnerstag mit einem Flugzeug aus Moskau in Wien gelandet und dann weiter mit einem Leihauto in ihren Heimatbezirk Weiz in die Oststeiermark gereist. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) informierte im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Weiz, dass andere Fluggäste ihren Gesundheitszustand beobachten sollen.