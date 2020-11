Facebook

In keinem anderen Arbeitsmarktbezirk der Steiermark stieg die Arbeitslosigkeit prozentuell so stark an wie in Gleisdorf: Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres erhöhte sich dort die Anzahl der arbeitslos Gemeldeten um 41,9 Prozent auf 813. Das letzte Mal, dass die Arbeitslosigkeit in einem Oktober höher war, war im Jahr 2016. Damals waren im AMS-Bezirk 849 Personen arbeitslos gemeldet.