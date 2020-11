Ab 3. November herrscht in der Gastronomie Betretungsverbot. Zahlreiche Restaurants und Gasthöfe kochen trotzdem aus und bieten ein Abhol- oder Lieferservice an. Die Kleine Zeitung will ebenfalls unterstützen: Wir präsentieren jene Gasthäuser, in denen Schmackhaftes zubereitet wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neuerliche Lockdown, der ab 3. November für vier Wochen in Kraft tritt, trifft nach dem Frühling die Gastronomie wieder besonders hart: Für Lokale besteht ein Betretungsverbot. Erlaubt ist jedoch das Zustellen und Abholen von Speisen. Viele Wirte wollen auf diese Möglichkeit zurückgreifen.



Wir wollen jene Lokale aus dem Bezirk Weiz präsentieren, in denen die Küche nicht kalt bleibt. Wirte können sich bei uns melden und werden hier bekanntgegeben. Wir aktualisieren die Auflistung laufend.

Wirte, bitte melden! Gastronomen aus dem Bezirk Weiz, die ihren Gästen trotz Betretungsverbots Schmankerl zum Abholen anbieten oder zustellen, können sich bei uns unter weizred@kleinezeitung.at melden. Wir werden diese Lokale und die Art des Angebots (Abholung oder Zustellung) dann auf unserer Homepage veröffentlichen. Bitte verraten Sie uns auch Ihre Öffnungszeiten, Telefonnummer und Adresse!

Der Markt Hartmannsdorfer Gastwirt Siegfried Gruber hat deshalb wieder sein Schmankerl-Fenster aktiviert. Am Donnerstag geht es los, neben dem Abhol- bittet er auch das Zustellservice an. „Wirtschaftlich gesehen ist das eher ein Nullsummenspiel – aber es ist ein Service für die Bevölkerung und eine Beschäftigung für die Mitarbeiter“, sagt Gruber.

Nach einer sehr zufriedenstellenden Sommersaison („viele Urlauber aus Österreich“) würden damit die Rücklagen eben wieder aufgebraucht. „Aber es hilft nichts, die Situation ist einfach so. Mir ist das lieber als in der Schweiz, wo die Politiker sagen ,Gehen Sie nicht raus‘ und die Gastronomie hat trotzdem offen“, meint Gruber.

"Da müssen wir zusammen durch"

Ebenfalls am Donnerstag startet Elisabeth Hutter im Kaffeewirtshaus Schlagers in Birkfeld mit einem Abholservice: „Es gibt die Klassiker Beuschl, Gulasch, Schnitzerl, Gordon Bleu, Backhendl und etwas Vegetarisches“, sagt sie. Gekocht wird zwischen 11 und 14 Uhr. Auch will sie gemeinsame Sache mit den anderen Birkfelder Wirten machen. „Ich werde alle kontaktieren, damit wir, wie im Frühling, gemeinsam ein Flugblatt machen“, sagt sie. Nur gemeinsam komme man durch die Krise, auch mit den Mitarbeiterinnen: „Sie fühlen sich auch nicht wohl, wenn sie nichts beitragen können. Da müssen wir zusammen durch“.

Matthias Gosch, Franz Meißl, Elisabeth Hutter, Franz Kulmér Foto © KK, Fuchs, Patz (2)

Matthias Gosch von der Gleisdorfer Café Bar Columbia ärgert sich auf Facebook darüber, „dass immer wieder wir Gastronomen als der große Sündenbock hingestellt werden!“. Am Montag war die „Co“ noch bis 22 Uhr geöffnet, während des Lockdowns bleibt sein Lokal geschlossen. „Wir haben keine Alternative. Das Essen ist bei uns ja kein großes Thema, wir kochen nur zu Mittag ein bisschen“, sagt Gosch zur Kleinen Zeitung.

Er rechnet nicht damit, dass man schon Anfang Dezember wieder aufsperren dürfe. „Aber wir hoffen das Beste und sind motiviert.“

Haubenküche für daheim

Verschiedene Fischboxen oder solche mit Fischen zum Selberzubereiten stellt Kulmer Fisch in Haslau/Birkfeld zu oder zum Abholen bereit. Die derzeitige Sperre trifft ihn im Moment nicht so, denn bis 27. November wäre das Haubenrestaurant ohnehin geschlossen. „Danach sehen wir weiter“, sagt Franz Kulmer.

Ähnlich sieht die Situation Christian Übeleis vom Restaurant „Zum Forsthaus“ in Fischbach: „Ich gehe davon aus, dass die vier Wochen nicht reichen werden“, sagt Übeleis, der seine Mitarbeiter halten möchte. „Und es ist einfach zu schnell gegangen. Wir hätten jetzt noch wildkulinarische Wochen und ich habe natürlich schon Martinigansln bestellt“, erzählt der Gastronom. Er sei deshalb in Verhandlung mit der Bäuerin. „Sie will ihre Gansln verkaufen. Ich kann damit aber jetzt nichts anfangen. Wenn sie die Gänse länger leben lässt, dann passt es vielleicht für Weihnachten“, meint Übeleis. Ganz kalt wird die Küche in den kommenden Wochen aber nicht bleiben. „Wir machen ein paar Kleinigkeiten wie Pizza und Burger. Das kommt bei den Jungen gut an.“

Essensausgabe vom Imbisswagen

Ebenfalls weitergekocht, wenn auch in kleinerem Rahmen, wird im Laurenzi-Bräu in Gleisdorf. „Wir werden einen Imbisswagen in den Gastgarten stellen, wo das Essen abgeholt werden kann“, sagt Mario Reiter. Am meisten Kopfzerbrechen macht ihm aber die unklare Situation: „Wir müssen uns anschauen, welche Unterstützungen wir schlussendlich wirklich bekommen werden.“ Falls nicht ausreichend geholfen werden, rechnet er im kommenden Jahr mit einem „Gastrosterben“.

Existenzbedrohend sieht Franz Meißl, Wirt in Puch, den Lockdown nicht. „Wir als Familienbetrieb halten das schon aus – im Gegensatz teilweise zur Hotellerie“, meint Meißl. Was er nicht einsieht, ist, dass alle Lokale in einen Topf geworfen werden. „Wir haben Platz genug, damit der notwendige Abstand gehalten werden kann. Aber das hilft nichts“, sagt Meißl. Auch er setzt auf Abholservice: „Von Freitag bis Sonntag kochen wir aus. Das ist schon im ersten Lockdown gut angenommen worden.“

Ein „richtiger Topfen“ ist die Situation – wie für alle Nachtgastronomen – für Jupp Doppelhofer vom Irish Pub in Weiz. Aber: „Dass etwas gemacht werden muss, ist klar.“ Mit dem 80-prozentigem Umsatz-Ersatz käme man aber über die Runden. Generell habe man, so Doppelhofer, nach einem überdurchschnittlichen Sommer schon ab dem September einen ziemlichen Besucherrückgang gemerkt.