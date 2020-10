Facebook

Auf einer Weißwurstparty im „Do&Ko“ in Passail dürften sich 10 bis 15 Personen mit Corona angesteckt haben © Sonja Berger

Bedeutenden Anteil am Infektionsgeschehen hat ein Cluster im Passailer Kessel. Nach einer Weißwurstparty am 15. Oktober im Genussladen Do&Ko, bei der sich laut Bezirkshauptmannschaft zehn bis 15 Personen – eher Generation 50 plus – infiziert haben, zog das Virus in Passail und Fladnitz an der Teichalm seine Kreise. Am 28. Oktober sprach die Passailer Bürgermeisterin Eva Karrer von 50 Fällen, Tendenz steigend.