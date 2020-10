Facebook

© sharryfoto - stock.adobe.com

So viele Menschen wie noch nie hierzulande wollen sich heuer gegen die Grippe impfen lassen. Das wissen sowohl Ärzte, als auch Apotheker zu berichten. So etwa bemerkt der Weizer Apotheker Knut Palten (Steirer Apotheke) etwa drei Mal mehr Interesse an einer Grippeimpfung als in den bisherigen Jahren. „Aber ich habe nur die Hälfte des bestellten Impfstoffs bekommen; es ist eine Katastrophe!“, klagt Palten.