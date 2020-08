Facebook

Mit Tüchern wurde das eingedrungene Wasser in der Buchhandlung aufgesogen © KK

So etwas habe sie noch nicht erlebt, freut sich Helga Plautz, ehemalige Betreiberin des gleichnamigen Buchgeschäfts in Gleisdorf: „Als ich am Dienstagnachmittag ins Geschäft gekommen bin, haben nicht nur die Mitarbeiterinnen geholfen, das eingedrungene Wasser zu entfernen, sondern auch zwei Kundinnen“, zeigt sich Plautz begeistert. „Sie hatten ihre Schuhe ausgezogen und haben mit Tüchern das Wasser aufgesaugt und in Kübeln hinausgebracht“, erzählt Geschäftsinhaber Claus Schwarz.