Heftige Niederschläge führten am Dienstag, 4. August, in den späteren Nachmittagsstunden gut einen Monat nach den heftigen Unwettern Ende Juni zu starken Überflutungen - abermals im Raum Gleisdorf. In kurzer Zeit fielen dort insgesamt 55 Liter Niederschlag pro Quadratmeter - 47 davon in rund einer halben Stunde. 18 Feuerwehren waren mit Stand 18 Uhr ausgerückt.