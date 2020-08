''Four and One''Am Trummerhof in Floing wurde wieder gerockt

''Four and One''

"Four and One" gastierte nach 2019 bereits zum zweiten Mal am Trummerhof © ChrisWittigArt

Am Trummerhof in der Gemeinde Floing ging die Freiluftveranstaltung "Rock am Trummerhof" heuer in die zweite Runde. Traumhaftes Wetter, kulinarische Schmankerl, Weine aus der Region und hervorragende Stimmung machten den Abend unvergessen. Wesentlich dazu beigetragen hat die Weizer Kultband "Four and One", die in der Besetzung von Alfred Grasmug, Fritz Weidl, Herbert Pilz sowie Albert Eigner, der für den ausgefallenen Bassisten Hans Wilding einsprang, ein Hitfeuerwerk entzündete.