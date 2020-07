Facebook

Die sanfte Antwort auf Covid 19 © Herwig Heran

Pünktlich um 19 Uhr boten 50 Musiker gemeinsam mit zwei Chören, ein ganz besonderes muskalisches Kunstprojekt in der Weizer Altstadt. Der an der Grazer Kunstuniversität lehrende Musikpädagoge und Komponist Günter Meinhart hat für "La Strada" ein aus 19 Tönen komponiertes Musikprojekt "Die sanfte Antwort" mit Bezugnahme auf Covid 19 gestaltet. Nach Aufführungen in Graz wurde jetzt mit dieser Aufführung in Weiz symbolisiert, das die Kultur nach der coronabedingten Pause zurück ist. Mit 15 Metern Abstand vom Südtirolerplatz ausgehend, rund um das Kunsthaus bis zum Hauptplatz haben die Musiker, Sängerinnen und Sänger dieses Community Art Projekt zeitgleich mit ihren eigenen Instrumenten gespielt. Einstudiert wurde das Konzert via Internet.