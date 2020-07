Facebook

In dem Bereich hätte der bis zu elf Meter hohe Damm entstehen sollen © Raimund Heigl

Jetzt ist es amtlich: Die heiß diskutierte Variante C des Hochwasserschutzes für Mitterdorf und St. Ruprecht im Bärental am unteren Ende der kleinen Raabklamm ist vom Tisch. „Diese Variante ist ausgeschlossen“, heißt es in der Empfehlung der Abteilung 14 des Landes an die Bundeswasserbauverwaltung. Diese beiden Behörden entscheiden über die Vergabe der Mittel, der Schlüssel lautet 50 Prozent Bund, 40 Prozent Land und 10 Prozent Gemeinde.