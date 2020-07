Im Interview mit der Kleinen Zeitung erzählt der Landwirt Thomas Unger, der für die Grünen in den Gemeinderat von Mitterdorf an der Raab einzieht, warum für ihn die ÖVP die bessere Wahl war.

Thomas Unger (Grüne) entschied sich für die ÖVP © Elenathewise - stock.adobe.com

Herr Unger, was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, sich doch mit der ÖVP zu einigen?

THOMAS UNGER: Wir haben mit beiden, also ÖVP und SPÖ, verhandelt, und es hat sich herausgestellt, dass wir mit der ÖVP mehr Sicherheit haben, dass sich die Gemeinde so entwickelt, wie wir uns das vorstellen. Eigentlich haben wir am Schluss mit der SPÖ verhandelt, aber von ihr hat es kein Angebot gegeben. Mit der ÖVP haben wir ein konkretes Programm gemacht.