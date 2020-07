Das Kulturleben in Weiz nimmt wieder Fahrt auf. Die Old School Basterds begeisterten mit zwei aufeinander folgenden Car Konzerten auf dem Interspar Parkplatz, die live ins Autoradio übertragen wurden.

Back in time - Old School Basterds © (c) HERWIG HERAN

Im Kunsthaus finden die ersten Konzerte nach der Coronapause im August statt, doch davor gab es eine Premiere mit einem Car Concert. Darüber freuten sich jetzt die Fans von Rock`Roll, Boogie und Jazz beim ersten Autokonzert am Samstag Abend auf dem Inspar-Parkplatz im Süden von Weiz. Die Old School Basterds sorgten dort mit zwei aufeinander folgenden Car Concerten „Back in time“ für großartige Stimmung. Der Weizer Kultrreferent Oswin Donnerer und der Leiter des Kunsthauses Johann König freuten sich über das große Interesse, war doch das erste Konzert mit 60 Autos bald ausverkauft. Farbenfroh reihten sich Cabrios an Limousinn oder an Oldtimer, die das Live Konzert direkt in High End Qualität auf ihre Autoradios übertragen bekamen.